Lazio, Milinkovic punta lo scudetto: «Abbiamo il dovere di provarci, a qualunque costo»

Ultimo aggiornamento: 14:09

«Sono arrivati nuovi ordini dall’alto. Abbiamo il dovere di provarci. A qualunque costo!». Sergej Milinkovic su Instagram suona la carica. Il “sergente” della Lazio vuole guidare l’assalto allo scudetto. Superare la Juventus prima in classifica non sarà facile e soprattutto non bisognerà commettere passi falsi. A partire dalla trasferta contro l’Atalanta, in programma il 24 giugno alle 21:45. Il serbo ha già segnato alla squadra di Gasperini. L’ultima volta il 15 maggio 2019, finale di Coppa Italia all’Olimpico. Milinkovic, appena entrato, firmò l’1-0 con un colpo di testa su un calcio d’angolo battuto da Leiva. La rete della definitiva consacrazione, preludio al raddoppio di Correa, ma “Sergio”, così lo chiamano nello spogliatoio, sogna in grande e, dopo aver vinto anche la Supercoppa, vuole il tricolore. Un obiettivo più che possibile, se la Lazio si esprimerà agli stessi livelli mostrati prima del lock-down per il Coronavirus.RECUPERI E INFORTUNIIntanto, dopo aver usufruito di un giorno di riposo, i ragazzi di Simone Inzaghi sono tornati ad allenarsi a Formello in mattinata. Si registrano i rientri in gruppo di Leiva e Cataldi, alle prese la scorsa settimana con degli affaticamenti muscolari. Ancora a riposo Luiz Felipe, Marusic e André Anderson. Non si è visto neanche Lulic, che non ha ancora superato il problema alla caviglia operata lo scorso febbraio. Difficilmente il bosniaco tornerà a disposizione prima della fine del campionato. Al suo posto, sulla fascia sinistra, si alterneranno Jony e Marusic, mentre Lazzari sarà il titolare fisso sulla corsia di destra.