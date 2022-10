Lazio, Milinkovic e Pedro ribaltano il Midtjylland: passaggio del turno sempre più vicino

La Lazio torna a vincere nel fortino Olimpico in Europa League e mette una seria ipoteca sul passaggio alla fase a eliminazione diretta. Milinkovic e Pedro certificano la seconda rimonta stagionale prendendosi la rivincita con il Midtjylland. Resta imbattuto tra le mura amiche Sarri in Europa da quando è arrivato nella Capitale e ora vede sempre più alla portata il primo obiettivo della stagione.

Milinkovic risponde a Isaksen nella prima frazione

È una Lazio chiamata alla vittoria, ma l’avvio è da horror. La squadra di Sarri parte all’attacco, ma all’8’ è il Midtjylland a passare in vantaggio. Doppio regalo di Gila e Marcos Antonio a Isaksen. L’incubo dell’andata ringrazia e con un destro a giro dal limite fulmina Provedel. I padroni di casa reagiscono subito con un’occasione per il destro di Milinkovic e un’altra per il sinistro di Basic, mentre la squadra di Capellas è molto attenta nello sfruttare gli spazi che si aprono in contropiede. Difficile entrare tra le maglie degli avversari, così Felipe Anderson al 33’ prova a mettersi in proprio con due tiri dal limite, ma prima viene stoppato da Lossl e poi spara alto. Una scossa che riaccende la squadra di Sarri e infatti al 36’ arriva il pareggio. Solito spunto di Zaccagni a sinistra, sponda di Felipe Anderson e piattone destro perfetto di Milinkovic all’angolino che ristabilisce l’equilibrio all’Olimpico. Come Isaksen, anche il Sergente si iscrive al tabellino pure al ritorno. Il finale di primo tempo diventa quasi un assedio e al 38’ Basic assapora il gol del vantaggio, ma sul suo mancino a botta sicura salva tutto Sviatchenko, mentre al 45’ è Lossl a esaltarsi sulla traiettoria dai 20 metri di Milinkovic, ultima emozione del primo tempo.

Pedro entra e chiude i conti

Pronti via nella seconda frazione è ancora il Midtjylland a impaurire l’Olimpico. Cross di Paulinho dalla sinistra e colpo di testa di Dreyer che centra la traversa e subito dopo Chilufya con un destro al volo sfiora l’esterno della rete. Al 51’ però la Lazio pareggia il conto dei legni con il destro di Zaccagni deviato da Sviatchenko che si stampa sulla traversa a Lossl battuto. Squillo che spinge Capellas a inserire Thychosen al posto dell’ammonito Andersson a destra, mentre davanti punta su Sisto. Sarri invece si affida a Cataldi, Vecino e Pedro. Passano i minuti e i biancocelesti mettono sempre più in pressione il Midtjylland, così al 58’ ecco arrivare il vantaggio. Dopo il tiro del minuto precedente, Zaccagni sgomma ancora a sinistra e stavolta crossa. Dopo un tocco di Svitachenko la palla arriva proprio al neoentrato Pedro che col mancino di prima intenzione fa 2-1. Duro colpo per gli ospiti che spostano Dreyer a centrocampo e inseriscono Kaba davanti, ma rischiare il gol è ancora la Lazio, stavolta con Felipe Anderson. Il brasiliano si lancia a campo aperto, ma spreca centrando Lossl. Spazio anche per lo scatenato Romero dal 73’ per sostituire un incontenibile Zaccagni, mentre tra l’80’ e l’83’ il Var nega prima il 3-1 a Pedro e poi il 2-2 a Juninho per fuorigioco. Da lì occasioni da entrambe le parti, ma il risultato resta invariato. E la Lazio sorride.