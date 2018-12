Lazio, Milinkovic e Marusic al reparto di oncologia pediatrica del Gemelli

Regalano doni e sorrisi. I giocatori della Lazio, dopo l’allenamento di questa mattina, hanno fatto visita al reparto di oncologia pediatrica del policlinico Gemelli di Roma. Acerbi, Milinkovic, Badelj e Marusic hanno incontrato i piccoli pazienti a pochi giorni dalle festività natalizie. Ancora una volta i calciatori biancocelesti si sono mossi in prima linea per una buona causa. Intanto, in vista della sfida di sabato contro il Cagliari Simone Inzaghi ha provato il 4-3-2-1. Un test che potrebbe essere il preludio per un cambio di modulo definitivo. Insomma contro i sardi, per la prima volta dall’inizio, il tecnico potrebbe variare un schieramento alternativo al 3-5-2. © RIPRODUZIONE RISERVATA