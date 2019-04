Lazio, Milinkovic: «Chiedo scusa a tutti, ma ora non molliamo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mea culpa sui social. «Voglio chiedere scusa a tutti i miei compagni, ai tifosi e a tutto il popolo laziale!». Così esordisce Sergej Milinkovic nella “story” pubblicata su Instagram. Il riferimento è all’espulsione contro il Chievo Verona al 34’. Un episodio che ha lasciato la Lazio in dieci, propiziando la vittoria dei gialloblù per 2-1. «È una cosa che non succederò mai più - assicura il Sergente -, mi dispiace che sia successo in questo momento difficile e voglio dimenticarla il prima possibile». Insomma, il serbo si è reso conto di aver commesso un’ingenuità scalciando Bani dopo aver subito un fallo. Peccati di gioventù che potrebbero costare cari alla Lazio nella corsa al quarto posto. «Non molliamo e andiamo avanti fino alla fine» continua Milinkovic, che salterà per squalifica anche la prossima sfida a Genova con la Sampdoria. La Champions League resta il sogno, ma prima ci sarà la semifinale di coppa Italia con il Milan, in programma mercoledì sera a San Siro.