Parata facile su Lukaku sul suo palo, respinge male e centrale il tiro di Candreva. Si riscatta su Eriksen nella ripresa. Impreciso.Le prende tutte di testa, è provvidenziale la sua punta del piede su Young in area. Rischia con un retropassaggio su Strakosha. Cresciuto.E’ ovunque, blocca ogni passaggio, fa muro due volte su Lukaku. Con lui non si corre nessun pericolo. Gigante.Copre le sbavature di Jony e imposta l’azione da dietro. Nella ripresa non si smuove dal suo posto. Esperto.E’ propositivo, non arriva sul tapin di Young. Viene spostato a sinistra nel secondo tempo, Brozovic sulla linea gli nega il gol. Rigenerato.Calcia dalla trequarti un siluro che si stampa sulla traversa. Poi il colpo di biliardo in mezzo a mille nella ripresa. Immenso.Lotta, recupera, lancia e calcia in area. Arriva per primo su ogni palla anche nella ripresa. Tuttocampista.Gioca più arretrato del solito, si sacrifica, ne perde il suo estro. Nel finale assist strepitoso per Ciro. Contenuto.Riesce a stento a contenere Candreva, meglio in fase offensiva, ma sbaglia il cross del contropiede di Barella. Precario.Fatica a fare le sponde, non riesce mai a uscire dalle ragnatele nerazzurre. Assente.Non ha molti spazi per calciare, corre a tutto campo per aiutare. Si conquista e trasforma il rigore. Padelli gli nega il bis. Generoso.A destra sfoggia numeri di prestigio, corre sino in fondo e fa prendere a Godin il giallo. Furetto.Entra e calcia alle stelle. E’ fuori forma e non riesce mai a trovare il guizzo vincente. Appannato.Cataldi n.g.Ingabbia Conte sul piano fisico e tattico, ottiene il 19esimo risultato utile consecutivo. Stratega.Concede il rigore di De Vrij su Immobile, ma si dimentica il rosso. Vede bene il tocco di Luiz Felipe sul pallone. Discontinuo.