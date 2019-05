Lazio, Tare ricomincia dalla difesa: il primo obiettivo è Lovren

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si ferma tutto a Inzaghi. Il mercato va avanti. Qualche idea, a prescindere da quello che deciderà di fare il tecnico, va comunque portata avanti. E Tare non sta fermo. Il ds parla con agenti e mediatori, riflettendo sul da farsi, in difesa soprattutto. E’ senza dubbio quello il reparto da consolidare, con Acerbi, Luiz Felipe e Radu inamovibili. Tra questi c’è Bastos, anche se su di lui ci sono interessamenti da approfondire, in Germania e in Inghilterra. Wallace è in uscita, il centrale dovrebbe tornare in Brasile e tra i suoi sostituti si sono fatti da tempo i nomi di Bruno Viana del Braga, trattato per un po’ anche la scorsa estate, ma anche quello di Biraschi del Genoa. L’ultimo, poi, potrebbe essere inserito col Genoa in un discorso più ampio legato al riscatto di Romulo. Due giocatori, soprattutto il genoano, che hanno pure l’apprezzamento di Inzaghi.Nelle ultime ore però, per il reparto arretrato, si sta facendo largo un timido rumors che arriva direttamente dall’Inghilterra e che riguarderebbe Dejan Lovren del Liverpool. Un nome suggestivo che metterebbe tutti d’accordo. Il difensore di classe da mettere al fianco di Acerbi. Il croato, classe ’89, è in uscita dai Reds per ammissione dello stesso Klopp. Dal Regno Unito si dice perfino che tra le squadre italiane interessate, ovvero Napoli, Milan e appunto la Lazio, avrebbero avuto il permesso da parte del club inglese di poter parlare col difensore, ovviamente dalla prossima settimana, dopo la finale di Champions. Il costo del cartellino si aggirerebbe sui 10-12 milioni di euro, mentre sull’ingaggio ci sarà da lavorare un po’, visto che il centrale guadagna molto più di tre milioni di euro, il nuovo tetto di Lotito. I rapporti tra Liverpool e Lazio, nonostante la querelle Adekanye, sono buoni dopo Luis Alberto e Leiva. Quest’ultimo, poi, potrebbe essere un buon “gancio” per Lovren, visto che i due sono molto amici. Per l’attacco si tratta senza sosta e con un certa velocità col Bruges per trovare l’accordo sul cartellino di Wesley, anche perché il giocatore spinge per arrivare nella capitale.