Lazio, Lotito accelera sul mercato. Il sogno resta Berardi, ma spunta l'incontro con l'agente di Amdouni

Dopo gli impegni politici e con la Lega per i diritti tv, ora Lotito fa sul serio sul mercato. Il patron ha cominciato ad accelerare per costruire la Lazio 2023-24 e tra telefono e Villa San Sebastiano sta trattando diversi profili, con l’aiuto ovviamente della squadra composta da Fabiani, Calveri e Picchioni (oltre ai consigli esterni di Paratici). Sarri difficilmente avrà a disposizione entro la partenza per il ritiro ad Auronzo di Cadore almeno tre acquisti, ma la dirigenza spinge per chiuderne almeno uno.

Lazio, incontro a sorpresa tra Lotito e l’agente di Amdouni

Il tempo scorre e la Lazio non può permettersi passi falsi. I giocatori trattati sono tanti e per tutti c’è un piano b. Al momento l’unica offerta certa fatta dai biancocelesti è quella per Marcos Leonardo del Santos. Lotito si è spinto fino a 13 milioni, ma il club verdeoro tentenna perché ne vorrebbe 15. Ecco perché i biancocelesti stanno sondando molto da vicino Amdouni. Il talento svizzero con cittadinanza turca dopo una stagione da protagonista con 22 gol si è fatto notare anche all’Europeo U21. La Lazio, come molti altri club, ha messo gli occhi su di lui e il suo agente, Milos Malenovic, con una Instagram story ha svelato l’incontro con Lotito, disposto a offrire 10 milioni al Basilea. Restano defilati i profili di Sanabria e Dovbyk, così come André Silva.

Lazio, Sarri riparte da Luis Alberto e Torreira: Lopez piace sempre, Ricci costa troppo

Dall’esterno al terzino: i nomi più caldi

Quest’ultimo potrebbe diventare un’opzione fattibile solamente in caso di partenza di Immobile verso l’Arabia visto l’alto ingaggio. Ciro ha ricevuto un’offerta da 35 milioni in due anni, ma nel suo futuro c’è la Champions League con la Lazio. Chissà che non valga lo stesso per Berardi, il sogno di Sarri per la fascia. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti col Sassuolo per abbassarne la valutazione di 30 milioni. Restano sempre vive le piste Hudson-Odoi, Lucas Vazquez e Karlsson come piani b. Priorità all’attacco quindi, anche se a centrocampo non si molla Torreira (solo una botta al ginocchio sinistro per lui), mentre dietro sono ricominciati i colloqui con Raiola per Pellegrini, ma la Juventus dovrà accettare un nuovo prestito. L’alternativa per la fascia sinistra è Kerkez, il sogno Parisi. D’Ambrosio non convince.