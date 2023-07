Venerdì 7 Luglio 2023, 08:43

ROMA Non ha mai avuto nessun dubbio, alla faccia di chi assicurava che il quinquennale da 40 milioni offerto dall'Al-Duhail e già in ballo ad aprile lo stesse tormentando. Luis Alberto torna dalle vacanze e la sera stessa chiude il rinnovo con la Lazio sino al 2027, a 3,5 milioni più bonus, meno della metà di quanto gli sceicchi qatarioti mettevano su un piatto d'oro. Manca solo il deposito del contratto nel sistema Lega, dove è già presente invece quello (un anno più opzione per il secondo in base alle presenze) dell'amico Pedro. Lotito ha mantenuto la promessa, Sarri ha dato una mano al Mago, dopo averlo trasformato e dopo essersi sincerato della sua voglia di restare alla Lazio, in un confronto privato a fine campionato: «Da novembre in poi è diventato un altro centrocampista totale e completo. Voglio tenerlo». Perché alla fine i geni si attraggono: dopo un anno e mezzo di litigi e incomprensioni, fra Mau e Luis Alberto il feeling è finalmente sbocciato. Si è ribaltato il mondo: il ribelle spagnolo è diventato bandiera e trascinatore della Lazio; il silenzioso Milinkovic vuole andar via subito o a zero. Per questo Lotito ha deciso di premiare il senso di appartenenza del primo, alla fine senza aspettare l'eventuale uscita del secondo, di cui Luis Alberto avrebbe dovuto ereditare l'ingaggio.

CATALDI ANCHE MEZZ'ALA

Al momento, confermato comunque anche Milinkovic a centrocampo, anche se Sarri ha ancora dubbi sulle motivazioni del serbo: «È una risorsa tecnica, se ha la testa nella Lazio. La questione contrattuale è un problema societario». Mau prenderebbe Zielinski (primo nome), Gedson Fernandes o Veerman al suo posto, ma non ha intenzione di venderlo sotto i 30-35 milioni né di accettare contropartite in cambio. La Juve potrebbe però inserire Rovella, che tanto piace a Sarri, anche come vertice basso. In base alla mediana che si delineerà, va scelto il regista giusto. Guai a ripetere l'errore fatto con Marcos Antonio (unico innesto con Cancellieri arrivato a inizio ritiro l'anno scorso). La novità è che l'affondo sul nuovo play può partire subito, anche senza un'uscita imminente del brasiliano. Lotito non ha posto nessun veto, questo perché Cataldi potrebbe diventare un jolly, anche mezz'ala il prossimo anno. Specie se dovesse arrivare Torreira, il primo obiettivo indicato. Il Galatasaray pretende 15 milioni per l'uruguaiano, che si è infortunato mercoledì in amichevole e ieri ha mostrato una vistosa fasciatura con tanto di tutore al ginocchio: «Ha preso solo una botta, non sarà due mesi out», assicura l'agente Bentancur. Magari si potrebbe ottenere uno sconto sull'ex Fiorentina, che ha già lasciato la maglia numero 5 pronta per il sostituto Paredes, a cui Sarri ha ribadito il no in ottica la Lazio, ieri in un nuovo vertice di mercato a Castelfranco. Piace l'alternativa Maxime Lopez, ma restano i dubbi legati all'equilibrio in un centrocampo con Milinkovic e Luis Alberto. Sono troppi i 25 milioni richiesti per Ricci dal Torino, anche mettendo Cancellieri in mezzo. Fausto Vera del Corinthians non convince del tutto.

FAKE D'AMBROSIO

Nell'incontro di mercoledì sera con l'agenzia You First e Lotito bloccato il 19enne ungherese Kerkez, ma l'Az deve dire sì al prestito con obbligo di riscatto a 10-12 milioni per il terzino sinistro. In pericolo il ritorno di Luca Pellegrini, se la Juve non concederà il bis sul titolo temporaneo: «Ci sono cavilli da sistemare - spiega l'agente Enzo Raiola - ma il tecnico sarebbe felice di riabbracciarlo». In effetti, Sarri lo ha chiamato per rassicurarlo, ma l'affare si è complicato. Sull'altra fascia non c'è nulla, nemmeno il gradimento, sullo svincolato D'Ambrosio, è stato invece rifiutato Cuadrado. Caos sulle nuove maglie spoilerate sul web ieri pomeriggio: oggi alle 12 la presentazione ufficiale dai canali social della Lazio.