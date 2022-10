Lazio, Marusic: «Voglio restare qui a lungo. Ciro ko? Peccato, ma ora andiamo a Bergamo per vincere»

Ormai fa parte del gruppo dei fedelissimi per Sarri. Marusic, gestito in mattinata a Formello, nel giorno dei suoi 30 anni è intervenuto ai microfoni ufficiali della Lazio per ringraziare tutti e commentare la gara con l’Udinese: «Grazie per gli auguri. Ieri abbiamo giocato contro una squadra tosta. Ci prendiamo lo 0-0 e andiamo avanti. Questo è il mio sesto anno qui, sono molto orgoglioso del mio percorso e spero di restare a lungo. Roma è una città bellissima, mi piace tutto qui. Vado spesso in centro e sono vicino a casa, circa un’ora di aereo, quindi la famiglia e gli amici vengono spesso a trovarmi e mi fa piacere».

Un salto nel passato con l’augurio di ritrovare la gioia del gol già a Bergamo nonostante il ko di Immobile: «Nel primo anno ho giocato tante partite, poi ho avuto qualche infortunio, ma in questi ultimi tre anni dando il massimo in ogni allenamento e in ogni partita ho ripreso ritmo. Speriamo tutti che Immobile possa tornare presto, è molto importante per noi. Con l’Atalanta ho fatto un bel gol, segnare non è il mio compito, ma ogni tanto provo a farlo e spero di riuscirci anche quest’anno».

Lazio, Marusic: «Ci serviva tempo per capire Sarri»

Il difensore montenegrino parla anche dei grandi miglioramenti in difesa: «Con l’arrivo di mister Sarri abbiamo cambiato tutti i nostri ruoli. Serviva del tempo per apprendere tutto questo, ci abbiamo provato anche l’anno scorso, ma credo che quest’anno ci stiamo riuscendo bene». Un importante contributo lo sta dando senza dubbio Provedel: «Ivan è un grande portiere. Ci dà una sicurezza e conta molto avere un portiere così forte». Impossibile non parlare poi delle condizioni del terreno dell’Olimpico: «Il campo ieri non era in ottime condizioni, ma spero che nelle prossime gare sarà più bello», e della vicinanza dei tifosi: «Ieri quando ho visto lo stadio pieno ero molto contento. Loro sono importanti per tutti noi, spero che vengano in molti anche nelle prossime partite. Ci aiutano moltissimo con la loro spinta».

Lazio, Marusic: «Sto bene. Andiamo a vincere a Bergamo»

Un passaggio anche sulle condizioni fisiche: «In questo ultimo mese ho preso due capocciate e non mi succedeva da quando ero piccolo. Ora però sto bene, e questo è l’importante», e sul record di presenze di Radu: «Stefan è la storia. È il giocatore con più partite con la maglia della Lazio, penso sia un orgoglio per ogni giocatore. Vediamo cosa accadrà, non voglio dire che lo raggiungerò o meno, ma voglio stare qui per tanti anni ancora». Infine sulla concorrenza e sull’Atalanta: «Nel calcio ci sono momenti in cui giochi bene e altri in cui fai fatica e giochi meno. L’importante è dare tutto. Hysaj ad esempio per noi è un giocatore importante e sta facendo meglio rispetto al passato. Spero continui così anche nelle prossime. Ora andiamo a Bergamo a vincere».