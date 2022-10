Immobile quando torna? «Farò di tutto per rientrare presto», e i tifosi recriminano per il vice mancante

A qualche ora dall’infortunio Ciro Immobile torna a parlare e lo fa sui social: «Farò tutto quello che è in mio potere per tornare presto. Grazie per i vostri messaggi». È il 28’ della sfida con l’Udinese: cross di Felipe Anderson e parata di Silvestri sul colpo di testa di Milinkovic. La Lazio quasi trova il gol del vantaggio, ma mentre il pallone viene portato in calcio d’angolo tutto l’Olimpico resta in silenzio. C’è Immobile in disparte che si accovaccia mentre si tocca il flessore della gamba sinistra. I medici entrano in campo, ma ormai la frittata è fatta. Ciro è disperato perché sente che non si tratta di qualcosa da poco. Ora le ultime sette partite del 2022 sono praticamente un miraggio.

«Mi sono rotto tutto» ha detto il bomber una volta abbandonato il terreno di gioco e anche le dichiarazioni a fine gara del dott. Rodia non sono state rincuoranti: «Immobile ha avuto un risentimento al bicipite femorale sinistro. Le sensazioni non sono positive, ma serviranno un paio di giorni per capire la situazione». Mercoledì si avrà il responso, ma Ciro rischia sul serio di rientrare nel 2023 e per Sarri non è di certo una buona notizia. Nelle 33 partite senza il suo bomber dal 2016 la Lazio ha una media di 1,12 punti (9 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte). Dati impietosi che aumentano il rammarico per non aver provveduto in estate a compare un vice. Ora il tecnico dovrà trovare una soluzione tra Felipe Anderson, poco reattivo contro l’Udinese, Pedro e Cancellieri, considerato però troppo acerbo così come Romero.

Le reazioni dei tifosi

Appena uscito dal campo Immobile sono stati tanti i tifosi che si sono riversati sui social per esprimere il loro pensiero. Per Alessandro ci sono pochi dubbi: «Per l’80% colpa della società che non ha preso una riserva e non esistono giustificazioni per questo. Il 20% invece è colpa di Sarri che lo ha spremuto fino all'osso anche quando avrebbe potuto risparmiargli minuti preziosi. Ora pagheremo amaramente le conseguenze». «Ma come si fa a non pararsi con un vice?» si chiede Mauro, mentre Luca non si dà pace: «Una mazzata che avrei evitato volentieri considerando che un suo sostituto non lo abbiamo». Eric invece prova ad andare controcorrente: «In questi momenti si vede il carattere. Neppure il vice Immobile fa i movimenti che fa Ciro, quindi si giocherà in un altro modo», così come Fabio: «A Bergamo tiferò per chi giocherà al posto di Immobile». Sporadici tentativi per non abbattersi. Almeno c'è qualcuno che la butta sul ridere chiedendo aiuto a Caicedo: «Panterone non è che potresti farti due mesetti a Roma? Ci serve una punta». Sarri sicuramente avrebbe gradito.