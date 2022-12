Lazio, oltre a Luis Alberto e Cataldi si ferma anche Pedro. Il club omaggia Zaccagnini

Terza seduta post Natale portata a termine dalla Lazio. Continua la preparazione dei biancocelesti al ritorno in campo a inizio gennaio. Il 4 contro il Lecce non saranno ammessi passi falsi e Sarri lo sta ripetendo ogni giorno alla sua squadra. Ieri la lunga analisi tattica è servita per capire meglio come si comportano i salentini tra le mura casalinghe. In sei partite hanno perso solamente due volte e di misura, tra l’altro contro Inter e Juve. Ecco perché il primo ostacolo per la ripartenza della Lazio verso l’obiettivo Champions sarà già fastidioso.

Lazio, Pedro si unisce agli assenti

Sarri di certo spera di avere a disposizione tutta la squadra. Rispetto a ieri il tecnico ha ritrovato in gruppo Cancellieri dopo i fastidi alla tibia della gamba destra dovuti a una contusione. Ancora non si sono visti invece Luis Alberto e Cataldi. Il primo ha svolto una doppia seduta tra terapie e palestra a causa del ginocchio sinistro ancora leggermente gonfio. Il regista invece è rimasto ancora fermo per il mal di schiena. Oltre loro due non si è visto nemmeno un altro big come Pedro. Il campione del Mondo spagnolo però non ha riscontrato nessun problema fisico, ma ha semplicemente ottenuto un permesso per motivi familiari. L’allenamento odierno ha visto protagonista ancora la tattica. Si è iniziato con un riscaldamento tecnico tramite dei circuiti, seguiti da un’esercitazione atletico-tattica. Infine spazio alle classiche prove con due 4-3-3 schierati e la partita a campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi. Aggregati dalla Primavera Coulibaly, Crespi e Bigonzoni. Domani è prevista una doppia seduta. Nel frattempo il club con un comunicato ufficiale ha ricordato Guido Zaccagnini: «La S.S. Lazio esprime profondo cordoglio per la scomparsa del musicologo e conduttore storico di Rai Radio 3 Guido Zaccagnini, grande tifoso biancoceleste».