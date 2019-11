Lazio, Lotito: «Vittoria meritata. Il gol di Correa è stato liberatorio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un gol liberatorio». Claudio Lotito non ha dubbi. Il presidente della Lazio è raggiante dopo la vittoria dei biancocelesti contro il Milan per 2-1 a San Siro, un successo che in casa del Diavolo mancava da 30 anni in campionato. «È stata una partita in cui avremmo meritato un risultato vincente per volume di gioco, qualità e occasioni create» racconta il numero uno laziale, seduto in tribuna al Meazza insieme al ds Igli Tare e al club manager Angelo Peruzzi. «Siamo riusciti a portare a casa questo risultato anche grazie al gol del “Tucu”» sottolinea Lotito, tornato in trasferta dopo un periodo di assenza, convinto da inizio stagione delle potenzialità della squadra. «La Lazio può giocarsela con chiunque». Questo l’adagio citato più volte. Del resto la formazione di Simone Inzaghi, al momento quarta in classifica e reduce da tre vittorie di fila in una settimana, ha dato filo da torcere in campionato anche a Roma, Inter e Atalanta. Prima della sosta di metà novembre ci sarà la sfida di Europa League contro il Celtic e il match contro il Lecce di Liverani. Due appuntamenti da non fallire all’Olimpico.