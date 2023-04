Lazio, Juventus bestia nera dei biancocelesti come Allegri per Sarri: il big match sarà un doppio esame

La Lazio continua ad abbattere i suoi tabù. Dalla difesa agli scontri diretti, fino alle partite con le piccole dopo grandi prestazioni. Il 2-0 di Monza, che ha fatto seguito al derby, ha dimostrato a Sarri che forse quella maturità che cerca non è così lontana, ma l’esame più difficile è in arrivo. Sabato sera infatti i biancocelesti ospiteranno un’altra squadra in grande salute come la Juventus che ormai da tre stagioni lascia le briciole al club capitolino e che sarà un ostacolo alto per mantenere il passo Champions.

Lazio, solo ko quest’anno contro la Juventus

La squadra di Allegri infatti è l’unica che è sempre riuscita a battere quella di Sarri quest’anno. Un 3-0 in campionato e un 1-0 in Coppa Italia con i quali la Juve ha confermato anche quanto visto la passata stagione dove al massimo la Lazio ha raccolto un 2-2 allo Stadium che decretò la qualificazione in Europa League. Servirà senza dubbio un cambio di marcia, anche perché i precedenti cominciano a pesare.

L’ultima vittoria risale alla Supercoppa a Riyad. E Sarri soffre con Allegri

L’ultima vittoria biancoceleste è infatti datata 22 dicembre 2019, un 3-1 valso la Supercoppa Italiana a Riyad e che poco prima era stato anticipato dallo stesso risultato all’Olimpico. Nelle sette gare successive in tutte le competizioni la Lazio ha invece raccolto solamente due pareggi, l’1-1 del novembre 2020 griffato nel finale da Caicedo e appunto il 2-2 della passata stagione. Nulla a che vedere con le altre cinque sconfitte, di cui tra con Sarri, che di certo non andranno replicate sabato, ancor di più contro Allegri, incubo del tecnico biancoceleste. In 17 precedenti tra i due, Maurizio ha vinto solamente 3 volte con una media di 0,76 punti a partita. L’attuale tecnico della Juve è pure l’unico ad aver raggiunto la doppia cifra di vittorie contro Sarri (10). I numeri non mentono mai: ecco perché l’esame di sabato sarà doppio.