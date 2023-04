Di Canio: «Sarri secondo con una sola punta. Pure al bar al Quarticciolo ne hanno tre». Formello: assente Gila

La Lazio ora fa sul serio. Vince anche col Monza, si conferma al secondo posto e comincia a essere considerata tra le favorite per la Champions. In tanti stanno elogiando il lavoro di Sarri e l'ultimo a farlo è stato l'ex attaccante biancoceleste (e anche tifoso) Paolo Di Canio. «Ha ottenuto tutto questo senza un terzino sinistro mancino e senza una punta di riserva. Noi dobbiamo dire - le sue parole a Sky Sport - che Maurizio è l'allenatore italiano che allena e migliora i giocatori».

Lazio, le parole di Di Canio

L'attuale opinionista non le manda a dire: «Lo dico scherzosamente: il Bar Corallo del mio quartiere al Quarticciolo ha tre punte, una titolare e due di riserva. La Lazio non ha una punta di riserva che sia di stazza alla Muriqi o alla Caicedo, oppure un piccoletto alla Raspadori». E ancora: «Si inventa Felipe Anderson falso nove, un giocatore che prima di tornare alla Lazio era sparito. Al Porto aveva giocato tre partite in un anno e mezzo. Sarri fa funzionare il tutto a questo punto della stagione e con un crescendo rispetto all'anno scorso». Poi su Luis Alberto: «Corre e pressa, taglia e cuce, ha ritrovato il sorriso ed è imprescindibile per questa squadra». Infine il paragone col Napoli e Maestrelli: «Non sappiamo come finirà la stagione, ma mi dà l'idea che Sarri in un anno e mezzo abbia ricreato alla Lazio un suo mini Napoli, con la differenza che al Napoli il talento puro e una base se l'era trovata e poi lui l'ha fatta esplodere. Maestrelli? Era un padre. Sarri dialoga con i suoi da professionista. Era una cosa diversa, ma erano altri tempi».

Formello: Gila indisponibile, ma verso il rientro

Intanto la Lazio stamani si è subito ritrovata a Formello per il classico allenamento di ripresa post match. I titolari col Monza hanno svolto uno scarico. Chi invece non ha giocato o al massimo è subentrato si è allenato regolarmente. Riscaldamento tecnico, azioni con conclusione in porta e partita a campo ridotto prima di passare alla corposa parte atletica. Questo il programma odierno svolto anche da Immobile, ieri tornato in campo dopo un mese. L'unico indisponibile al momento è Gila. Il difensore ha accusato un fastidio al piede destro con la Spagna u21, ma alla ripresa di mercoledì è atteso col resto dei compagni. Domani la squadra riposerà.