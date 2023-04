Luis Alberto-Sarri, cosa è successo? Lo spagnolo sostituito non saluta il tecnico. La replica: «Lo fa anche se lo tolgo al 95'»

Altra partita sopra le righe per Luis Alberto. La Lazio vince e il numero 10 è tra i migliori, ma macchia la sua prestazione con la reazione nervosa alla sostituzione. Al 71' Sarri lo cambia con Basic e lo spagnolo non accetta. Appena si alza la lavagna luminosa le telecamere lo inquadrano contrariato mentre sembra mandare a quel paese il tecnico e subito dopo non gli dà nemmeno la mano mentre rientra in panchina lanciando i parastinchi.

La spiegazione di Sarri

L'allenatore in conferenza stampa ha commentato così l'accaduto: «Lui esce arrabbiato anche al 95' sul 5-0. Il segnale positivo non è la sua reazione, ma come sta interpretando le partite. Ha fatto un grandissimo primo tempo. Nel secondo l’ho tolto perché la squadra stava difendendo bassa e c’era bisogno di giocatori più fisici. Con lui dentro però ci sarebbero venute fuori due o tre ripartenze pericolose». Con la Lazio seconda in classifica e la sfida contro la Juventus all'orizzonte, ora l'imperativo è far tornare il sereno tra Sarri e il Mago. A richiederlo è la corsa Champions.