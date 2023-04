Lazio-Juve, Allegri sfida Sarri: «Sarà uno scontro diretto per il secondo posto. Il finale contro l'Inter è stato un brutto spettacolo»

Dribbling secco alle polemiche per la squalifica della Tribuna Sud contro il Napoli e le tre giornate a Cuadrado in Coppa Italia. Perché Allegri ha in testa solo la Lazio. «Pensiamo a giocare» taglia corto Max che mette in guardia i suoi sui punti di forza biancocelesti. «La Lazio, sta facendo un ottimo campionato, momentaneamente ha fatto 55 punti rispetto ai nostri 59 ed è uno scontro diretto per il secondo posto. Sarri è tornato agli inizi, quando si contraddistingueva soprattutto per le grandi difese, per noi domani sarà difficile e complicata. Sarri uno dei pochi allenatori non confermati nonostante lo scudetto? Anch’io (ride ndr). Parlo per me, la Juve ha poi vinto lo Scudetto ed è stato giusto così, magari non ci saremmo ritrovati dopo. La vita è piena di bivi, combinazioni, a volte è meglio lasciare andare le cose. Quest’anno Sarri sta facendo bene e la squadra è più solida rispetto a qualche anno fa. Non vorrei che domani venisse fuori una partita come Aglianese - Sangiovannese, 0-0 senza tiri in porta».

POLEMICHE POST INTER «Quello che è successo in campo è brutto da vedere. Noi allenatori, dirigenti, dobbiamo essere da ottimo esempio, la cosa più importante è che la Juventus nel giro di 24 ore ha preso i responsabili degli insulti razzisti. Non c’è da fare commenti, ci sono gli organi competenti che decidono e in base a quanto viene scritto vengono prese delle decisioni. Non facciamoci distrarre perché non sarà né la prima né l’unica. Dobbiamo mantenere la calma, spesso l’ho persa anche io. Spesso ingigantiamo troppo le situazioni. Su Cuadrado so solo che ha preso 3 giornate di squalifica e per lui la Coppa Italia è finita».

PERQUISIZIONI LAZIO «Sono vicende politiche, giudiziarie, sullo stesso campo la Juve pensa, lavora e si difende nelle stanze di competenza».

FORMAZIONE «Non ho ancora deciso devo vedere come stanno Pogba, Bonucci, che han lavorato con la squadra».