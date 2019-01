Lazio, due jolly per fermare la Juve: Inzaghi punta su Parolo e Luis Alberto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non cambia modulo e cala altri due jolly, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, dopo aver cambiato fascia a Lulic contro il Napoli, ha intenzione di schierare Parolo sulla destra e Luis Alberto dietro le punte con la Juventus. Un’idea provata ieri e oggi a Formello. Insomma, in attesa di rinforzi che tardano ad arrivare, il tecnico biancoceleste vara il piano b. In difesa regna l’emergenza: Luiz Felipe è infortunato (lesione alla coscia, ne avrà almeno per 15 giorni), mentre Acerbi e Marusic sono squalificati. Bastos, Wallace e Radu sono gli indiziati principali per giocare dal primo minuto. L’altra novità tattica che arriva dal quartier generale biancoceleste riguarda Luis Alberto, schierato come mezzala ma libero di muoversi a ridosso di Immobile e Correa. Lo spagnolo sarà svincolato da compiti difensivi e agirà tra le linee. Domani Inzaghi scioglierà gli ultimi dubbi.IN USCITAIntanto, la società pensa a sfoltire la rosa. Dopo i prestiti di Rossi e Lombardi al Venezia e ei Lukaku al Newcastle, Caceres è ad un passo dal ritorno alla Juventus. Nelle prossime ore verrà definito l’accordo, mentre Murgia la prossima settimana dovrebbe trasferirsi alla Spal.