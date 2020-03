Lazio, Inzaghi posticipa la ripresa. Immobile si riscopre pasticciere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riposo prolungato. Simone Inzaghi posticipa la ripresa degli allenamenti. La Lazio non si ritroverà domani a Formello (come inizialmente previsto), ma il prossimo 22 marzo. Una comunicazione che il mister ha dato ieri ai suoi giocatori. Un’altra settimana di “relax” forzato. #IoRestoAcasa vale anche per i tesserati biancocelesti, che tra tapis-roulant e cyclette si tengono in forma anche lontano dal campo. Acerbi, Cataldi, Correa e Lazzari hanno partecipato dalle proprie abitazioni alla challenge nei palleggi, lanciata su Instagram dall’account Chiamarsi Bomber. Sfide su sfide, tag su tag. I calciatori ingannano il tempo con le rispettive famiglie e aprono le porte della loro vita privata ai tifosi con le dirette sui social. Tra questi c’è Immobile che, oltre ai palleggi, si è riscoperto pasticciere. Divertente il siparietto con la moglie Jessica, desiderosa di preparare una torta con tutti gli ingredienti necessari: uova, farina, burro, zucchero e tanta buona volontà. Più rapida, invece, la ricetta del bomber, che ha versato in una teglia un impasto già pronto.