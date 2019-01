Marcolin: «La Lazio ha un’occasione unica ma deve osare di più»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La Lazio ha una grandissima occasione per vincere al San Paolo, ma per farlo deve osare di più», il doppio ex Dario Marcolin non ha dubbi su come deve affrontare la sfida contro il Napoli Simone Inzaghi per sfatare il tabù contro le big.«Se la Lazio s’impone solo di coprire il campo e giocare con le ripertenze farà molta difficoltà. Deve scendere in campo con l’obiettivo di fare male all’avversario. Se ti limiti ad aspettarli non ne esce vivo. Deve essere spavalda nell’attacarli».«Al netto della decisione che verrà presa venerdì su Koulibaly dal giudice sportivo, il Napoli non avrà Allan, Hamsik e Insigne. Ecco perché dico che Inzaghi ha un’occasione più unica che rara».«Sì, è vero ma Lulic rappresenta comunque una garanzia. A sinistra giocherà Lukaku che non ha i 90 minuti e quindi sono convinto che ci sarà una staffetta, magari con Durmisi. Attenzione perché a sinistra il Napoli è molto forte».«Attaccano sempre con molti uomini e arginarli è difficile. Se si guardano i numeri gli azzurri stanno soffrendo un po’ il fatto che Callejon non ha ancora segnato, però hanno distribuito bene i gol degli altri giocatori».«Dietro però fanno fatica, non sanno difendere benissimo. Soprattutto sulle palle inattive dove 4 uomini marcano a zona e 3 a uomo. Un metodo buono ma a loro mancano i centimetri per farlo. E la Lazio nelle ultime due partite ha dimostrato che sa sfruttare anche le palle da fermo: due gol a Bologna e uno contro il Novara».«Simone è stato molto bravo in un momento dove gli si chiedeva in continuazione di cambiare. Ha sfruttato la duttilità di Luis Alberto che da mezzala sta rendendo molto».«Dico Correa che è ha cambio di passo e va al doppio degli altri e Leiva per l’intelligenza tattica e l’esperienza».«Fabian Ruiz che sa giocare a destra e a sinistra e sa fare la seconda punta. E poi Milik che nelle ultime cinque giocate ha fatto 6 gol».«Non andare sotto».