Lazio, Inzaghi aspetta Luis Alberto. Berisha: «Non sono ancora al top»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vola basso, Valon Berisha. Il centrocampista della Lazio, reduce da un infortunio alla coscia, ha fatto il punto sulla sua condizione fisica: «Non sono ancora al top della forma, ma questa è la prima partita da 90 minuti dopo quattro mesi - ha detto dopo gli impegni con il Kosovo -. Lavorando duramente migliorerò». I numeri però sono già incoraggianti. L’ex Salisburgo nel match della Nations League con le isole Far Oer ha ben figurato, dimostrando di aver smaltito la lesione muscolare. Con la maglia biancoceleste ha collezionato due presenze finora, entrambe subentrando dalla panchina. La prima nella disfatta di Francoforte contro l’Eintracht, la seconda nella vittoria con la Fiorentina. Valon sogna di esordire dall’inizio e l’occasione potrebbe capitare in Europa Legaue contro il Marsiglia. Difficilmente verrà schierato on campo dall’inizio a Parma. I titolari sono Leiva in regia più Milinkovic e Parolo sulle mezzali. Gerarchie stabilite in estate che Berisha vuole scalare.RIPRESAIntanto, nel pomeriggio la squadra tornerà ad allenarsi. Simone Inzaghi attende il rientro di Luis Alberto in gruppo. Se lo spagnolo, alle prese con una sospetta pubalgia, non dovesse farcela, il tecnico valuterà Caicedo e Correa come possibili partner di Ciro Immobile in attacco.