Tutto pronto per la prima grande sfida della nuova stagione della Lazio. La terza giornata di Serie A presenterà un confronto importante come quello contro l’Inter per i biancocelesti. In un Olimpico con oltre 50mila spettatori andrà in scena una partita dai mille significati. Il club capitolino si ritroverà di fronte il proprio passato. Un Simone Inzaghi che vorrà far meglio rispetto al primo ritorno nella sua vecchia casa, ma che allo stesso tempo dovrà vedersela con una Lazio «arrabbiata», almeno nelle speranze di Sarri.

Lazio, fortino Olimpico contro l’Inter: l’ultimo ko è di quattro stagioni fa

Il Comandante ha fatto presente al suo gruppo che di fronte avrà una delle favorite assolute per la stagione corrente, ma ciò dovrà servire da stimolo. L’anno scorso proprio i big match sono costati cari per la corsa al quarto posto, per questo servirà un’inversione di marcia fin da stasera. Per compierla la Lazio avrà bisogno della spinta di un Olimpico che però con l’Inter sta diventando un fortino. L’ultima vittoria dei nerazzurri nella Capitale contro i biancocelesti risale alla stagione 2018/19 quando Brozovic e Icardi con una doppietta firmarono un netto 0-3. Da lì però la Lazio non è più inciampata. L’anno seguente, quello del sogno scudetto, Immobile e Milinkovic ribaltarono il momentaneo vantaggio di Young facendo impazzire di gioia un Olimpico gremito. Nel 2020/21, proprio alla terza giornata, finì in parità: a Lautaro rispose Milinkovic. Archiviato il capitolo Inzaghi, ormai avversario, anche il primo confronto con Sarri in panchina fu positivo. Il Vantaggio su rigore di Perisic venne cancellato dal penalty di Immobile, il discusso gol di Felipe Anderson e il sigillo finale di Milinkovic.

Lazio, le probabili scelte di Sarri in ottica Inter

Tra questi ultimi tre, Immobile e Milinkovic sono sicuri del posto e della possibilità di colpire ancora i nerazzurri (rispettivamente a quota 6 e 5 reti nei confronti diretti). È a rischio invece Felipe Anderson, nel pieno di un ballottaggio a tre con Pedro e Zaccagni. Accanto al Sergente a centrocampo con ogni probabilità toccherà a Cataldi e Basic. Tutte conferme invece nel reparto arretrato. Tra i pali spazio ancora a Provedel dopo il clean sheet contro il Torino. Davanti all’ex Spezia sulle fasce agiranno Lazzari e Marusic, mentre al centro della retroguardia spazio alla coppia formata da Patric e Romagnoli.