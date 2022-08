Napoli, suggestione Cristiano Ronaldo. Juventus, arriva Paredes. Milan, Chalobah o Thiaw

Doppio colpo Juventus. Oggi arriverà l'ufficialità di Milik ed è in arrivo anche Paredes. L’attaccante polacco sarà il vice Vlahovic, a cifre decisamente più contenute di Depay, in ballottaggio fino all’ultimo. Arek proverà a esserci domani contro la Roma, dopo la firma sul contratto fino al 2026, in prestito a un milione di euro dal Marsiglia con diritto di riscatto a 7, e stipendio da circa 3,5 milioni a stagione. Ma non sarà l’ultimo colpo in entrata, visto che la trattativa per Paredes è ai dettagli. L’argentino è diventato una priorità, soprattutto dopo l’infortunio di Pogba, intesa totale raggiunta da tempo con il giocatore e contatti positivi con il Psg che ha aperto al prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati risultati sportivi. Un’operazione da circa 15 milioni in tutto.

Suggestione Cristiano Ronaldo al Napoli. Lo ha offerto il potente procuratore Jorge Mendes. Con Osimhen allo United per 100 milioni e il portoghese alla corte di Luciano Spalletti in prestito con addirittura il 75% dell'ingaggio pagato dai Red Devils. L'Inter può chiudere definitivamente per Acerbi già entro lunedì 29 agosto. Il Milan va in pressing su Onana e Chalobah. Il difensore può arrivare in rossonero a patto che si verifichino due condizioni: la prima è che i Blues acquistino Fofana, che libererebbe di fatto l'inglese; la seconda è che il club di Boehly apra al prestito. Resterebbe poi da capire se il giocatore è pronto ad accettare il trasferimento a Milano. Un altro nome che piace è quello di Thiaw dello Schalke: i rossoneri potrebbero fare un investimento e acquistare a titolo definitivo il classe 2001 visti i problemi economici del club tedesco. Grande accoglienza a Lecce per Umtiti, campione del Mondo con la Francia nel 2018, sbarcato ieri da Barcellona, in prestito secco con l’intero ingaggio di circa 20 milioni lordi a carico del club catalano (che ha necessità di sfoltire la rosa). Il difensore è scoppiato in lacrime dall'emozione. Barak è della Fiorentina (1,5 milioni per il prestito più 8,5 milioni per il riscatto) e i viola ora lavorano per Bajrami. Daniuliuc vicinissimo alla Salernitana, niente Toro per Hien a un passo dal Verona, che spinge per Ilicic. Il Bologna prende Zirkzee dal Bayern Monaco: 8,5 milioni di euro più il 50% della futura rivendita per i tedeschi.