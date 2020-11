Lazio, incubo finito per Immobile: tampone negativo, domani le visite

Fine dell'incubo. Ciro Immobile termina l'isolamento. L'attaccante della Lazio domani mattina, presso la clinica Paideia, verrà sottoposto alle nuove visite di idoneità sportiva. Un passaggio fondamentale e propedeutico per il ritorno agli allenamenti con la squadra. I medici lo aspettavano già in mattinata per i controlli di rito, ma Immobile non si è visto in assenza dell'ok da parte dell'Asl. «Visite annullate», la comunicazione arrivata intorno alle 10. Il calvario adesso sembra fnito. Era stato fermato lo scorso 7 novembre, alla vigilia della sfida con la Juventus, per un tampone positivo effettuato dal Campus Bio-Medico. Lasciò il centro sportivo di Formello scuro in volto, ignorando che la positività lo avrebbe costretto a saltare anche gli impegni con l’Italia. Undici giorni dopo il vincitore della Scarpa d'Oro tira un sospiro di sollievo e punta la sfida con il Crotone, in programma sabato allo stadio Scida alle ore 15.

