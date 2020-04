Lazio, Immobile: «Vorrei chiudere qui la carriera senza essere un peso»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Già sto pensando a cosa faremo con questa maglia nel futuro. Non so se chiuderò qua la carriera, magari quando avrò 33 anni il club sarà talmente forte che avrà bisogno di giocatori ancora più forti di me». Ciro Immobile giura amore eterno alla Lazio, ma precisa: «Non mi va di essere di peso, ma fino a quando indosserò questa maglia darò il massimo». Parla da leader l’attaccante biancoceleste, che a Roma si «è trovato bene fin dal suo arrivo» nell’estate del 2016. «Non era sicuramente semplice sostituire uno come Klose, giocatore di caratura mondiale che era nel cuore dei tifosi», racconta Immobile durante una diretta su Instagram con Damiano Coccia, conosciuto come “Er Faina”, ex concorrente del reality “Tempation Island” e tifoso laziale. Una chiacchierata in cui il capocannoniere del campionato svela alcuni retroscena: dal feeling con Lotito a quello con Simone Inzaghi. «Con il presidente ho un bellissimo rapporto, c'è massimo rispetto e stima - assicura l’ex Torino -. Stessa cosa con Tare, Peruzzi e con tutti i dirigenti». Capitolo a parte merita il mister, che è «quello con cui mi sono trovato meglio». Per Immobile la Lazio «è come una famiglia». Intanto, cresce la voglia di normalità: «Il calcio manca a tutti, è fonte di distrazione. Purtroppo, in questo momento non possiamo fare niente».