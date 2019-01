Lazio, Immobile super anche in coppa Italia: doppietta al Novara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una doppietta per iniziare l’anno al meglio. Ciro Immobile si scalda in vista del campionato. Un assist per Luis Alberto e due gol segnati contro il Novara. L'attaccante si mette in evidenza nel 4-0 rifilato al Novara, gara unica degli ottavi di finale di coppa Italia. Prima un calcio di rigore (parato dal portiere Benedettini e ribadito in rete), poi il raddoppio, appoggiando in rete un cross rasoterra di Lukaku. Sfiora più volte la tripletta, Ciro che svaria su tutto il fronte offensivo. L’ex Torino dà una mano ai compagni in fase di non possesso, ripiega all’occorrenza e pressa gli avversari.NAPOLIInsomma, Immobile non ha per niente sottovalutato il match contro i piemontesi. Prove generali aspettando il Napoli. Domenica prossima al San Paolo se la vedrà contro la difesa azzurra, orfana dello squalificato Koulibaly. Intanto, il bomber sorride per essere andato a segno in tutte le competizioni in questa stagione, Europa League compresa. In Serie A è fermo a 10 reti, dietro Quagliarella (12), Piatek (13) e Cristiano Ronaldo (14).