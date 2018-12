​Lazio, Immobile ci prova ma l’impegno non basta

Corre, sgomita, ma non segna. Ciro Immobile mastica amaro al termine della sconfitta con l’Atalanta. L’attaccante svaria su tutto il fronte offensivo, alla ricerca di qualche spazio tra le maglie nerazzurre. Tentativi vani nonostante l’impegno. Correa è l’unico che cerca di supportarlo. L’argentino prova lo scambio o l'imbucata vincente, spesso di facile lettura per gli avversari. La prova di Ciro però è sottotono rispetto a quelle con Chievo e Sampdoria. La squadra non lo aiuta a dovere e lui ne risente con gli interessi. Insomma, Immobile è diventato il termometro della Lazio: quando non gira al massimo anche i compagni vanno in difficoltà. Neanche l'ingresso di Caicedo e Luis Alberto riescono a metterlo in condizione di fare gol. © RIPRODUZIONE RISERVATA