Lazio-Genoa in diretta LIVE alle 18:30, probabili formazioni e dove vederla

Lazio-Genoa apre la diciottesima giornata di Serie A, una giornata che regalerà molto spettacolo, specialmente per le zone alte della classifica. Eh si, sia i biancocelesti, sia la squadra di Andrij Shevchenko, non stanno lottando per lo scudetto, gli ultimi più dei primi. L'eroe del Milan, infatti, è stato chiamato per risollevarne le sorti, ma il bottino finora raccolto dice solo un punto, anche se, come scusante, c'è stato un calendario non proprio alla portata.

Contro la Lazio, orfana ancora una volta di Ciro Immobile, ora per un problema gastrointestinale, potrebbe essere la volta buona. Ma forse no. Perché anche gli uomini di Maurizio Sarri hanno bisogno di fare punti, e di sorpassare almeno l'Empoli. Felipe Anderson sarà il vice del capitano, mentre al suo posto sulla fascia ci sarà Mattia Zaccagni, il più in forma, ma soprattutto l'ultimo ad aver segnato (e ad aver illuso i tifosi di una vittoria contro il Sassuolo). Ecco le probabili formazioni.

Lazio-Genoa, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): 1 Strakosha; 23 Hysaj, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 77 Marusic; 21 Milinkovic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto; 9 Pedro, 7 Felipe Anderson, 20 Zaccagni. All. Sarri

GENOA (3-5-2): 57 Sirigu; 3 Vanheusden, 5 Masiello, 4 Criscito; 18 Ghiglione, 27 Sturaro, 47 Badelj, 33 Hernani, 50 Cambiaso; 20 Ekuban, 23 Destro. All. Shevchenko

Dove vederla in tv e diretta streaming

Lazio-Genoa è un'esclusiva DAZN: in tv, per chi è abbonato potrà essere vista scaricando l'app di DAZN sui televisori di ultima generazione compatibili, o in alternativa utilizzando le console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora sfruttando dispositivi Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Altra opzione, è quella relativa all'utilizzo del TIMVISION Box.