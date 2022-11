Roma-Lazio, Felipe Anderson: «Siamo forti, possiamo puntare in alto. Immobile mi ha dato tanti consigli»

Altro che il ko con la Salernitana e l'uscita dall'Europa League. La Lazio resetta tutto e supera la Roma nel derby con un guizzo di Felipe Anderson. Il numero 7 regala il secondo derby vinto a Sarri con una prestazione di grande sostanza. Il vantaggio del brasiliano al 30' assicura il sorpasso sui giallorossi e il terzo posto in classifica: i festeggiamenti sotto la Curva Nord posso iniziare.

Le parole di Felipe Anderson

Non sta nella pelle Felipe Anderson dopo il triplice fischio ai microfoni di Dazn: «Sicuramente è un derby da ricordare, sono senza voce, ma ne vale la pena tenere questa maglia». Il brasiliano se la terrà stretta anche perché decidere una stracittadina non è da tutti: «Sappiamo che ogni derby è storia, quindi devo tenerla». Nonostante le assenze pesanti di Milinkovic e Immobile la Lazio non si abbatte e porta a termine il proprio compito, ma il numero 7 sottolinea quanto siano importanti i due compagni: «È uno sbaglio pensare che è tutto a posto senza loro. Sono stati con noi tutto il ritiro, Ciro addirittura oggi era in panchina. Questi sono particolari che ci aiutano, dobbiamo continuare con questa umiltà perché siamo forti». E ancora sul capitano biancoceleste: «Ciro è un leader e mi ha dato un po’ di consigli che qui non posso dirvi. Speriamo che torni il prima possibile, ma finché non torna devo tenere per me i segreti dei movimenti». Infine un commento sulla squadra: «Nel secondo tempo abbiamo lottato su ogni palla tutti insieme, significa che questo gruppo può puntare in alto».