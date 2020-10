Lazio, l'emergenza continua: Fares tiene in ansia Inzaghi

Il grido di allarme arriva dall’Algeria: «Fares ha confidato al ct di non voler correre rischi, sente dolore al ginocchio e un fastidio all’adduttore», scrive il portale Dzfoot. Una notizia che dall’Africa rimbalza nel centro sportivo di Formello e tiene ansia Simone Inzaghi. L’allenatore della Lazio deve fare i conti con diversi infortunati: Luiz Felipe per un problema alla caviglia oltre a Marusic e Lazzari, alle prese con delle noie muscolari. Per l’ex Spal, oggi in clinica per accertamenti, si teme uno stiramento. Insomma, l’emergenza continua in casa Lazio in vista della Sampdoria e del Borussia Dortmund. Acerbi, Patric e Vavro sono i favoriti per comporre il trio difensivo. Sulle corsie esterne Djavan Anderson e Parolo, adattato a destra, potrebbero essere costretti agli straordinari.

Ultimo aggiornamento: 18:58

