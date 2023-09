Lazio, ecco il calendario di Champions League: si apre e si chiude col Cholo. La prima all'Olimpico

Con qualche ora di ritardo rispetto alle previsioni è arrivato il calendario della Lazio in vista della Champions League. Il biancocelesti nel sorteggio che giovedì è andato in scena dalle 18 a Montecarlo sono stati estratti nel gruppo E assieme a Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic. Sulla carta sicuramente la squadra di Sarri ha tirato un sospiro di sollievo avendo evitato dei mostri sacri della competizione come Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco o Paris Saint-Germain, ma non sarà affatto un girone semplice.

Lazio, ecco il calendario Champions: si parte subito col Cholo

In attesa di quello che dirà il campo, intanto è uscito il calendario. L’inizio sarà subito in salita, visto che Immobile e compagni si troveranno di fronte i favoriti del gruppo, ovvero l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Il sipario si aprirà quindi martedì 19 settembre alle 21 allo stadio Olimpico. Nella seconda giornata, quella prevista mercoledì 4 ottobre, la Lazio sarà impegnata sempre alle 21 al Celtic Park, ovviamente contro i biancoverdi scozzesi allenati da Brendan Rodgers. Le sfide di andata termineranno ancora lontano da Roma per la squadra di Sarri, che mercoledì 25 ottobre tornerà al De Kuip per affrontare il Feyenoord alle 18:45, uno stadio che lo scorso anno ha sancito l’eliminazione dall’Europa League e tante proteste per l’atteggiamento del pubblico di casa.

Due in casa nelle sfide di ritorno

La prima di ritorno, quella di martedì 7 novembre, sarà ovviamente di nuovo con il club olandese ma allo stadio Olimpico e alle 21. La quinta giornata di martedì 28 novembre la Lazio giocherà ancora nella Capitale contro il Celtic alle 18:45. Il girone infine terminerà così come era iniziato, ovvero contro l’Atletico Madrid. L’ultima giornata del gruppo E si disputerà mercoledì 13 dicembre alle 21, con Immobile e compagni che avranno l’emozione di giocare al, magari sperando di aver già chiuso i discorsi qualificazione nelle gare precedenti. L'obiettivo principale senza dubbio sarà evitare il quarto posto, ma Sarri vuole ambire al piatto forte raggiungendo gli ottavi di finale.