Giardino di Ninfa, riapre dal 16 marzo lo scrigno naturale di meraviglie: ecco le date e come prenotare

Riapre in provincia di Latina il giardino di Ninfa, dove sarà possibile ammirare la prima fioritura delle magnolie a partire da sabato 16 e domenica 17 marzo. Il parco è considerato uno dei più belli del mondo e viene visitato ogni anno da circa 75 mila persone. Gli otto ettari di giardino all'inglese saranno nuovamente accessibili con l'arrivo della primavera e il calendario pubblicato sul sito internet indica le date d'apertura fino a novembre 2024.

Il giardino

Il giardino di Ninfa è un monumento naturale della Repubblica Italiana situato nel comune di Cisterna di Latina, al confine con Norma e Sermoneta. Si tratta di un tipico giardino all'inglese, iniziato da Gelasio Caetani nel 1921, nell'area della scomparsa cittadina medioevale di Ninfa, da cui prende il nome e della quale oggi rimangono solo alcuni ruderi visibili all'interno del parco. Nel 1976, su un'area di circa 1.800 ettari intorno al giardino, è nata un'oasi del WWF che mira ad agevolare la sosta e la nidificazione dell'avifauna: nella zona, infatti, si sono registrati arrivi di alzavole, germani reali, canapiglie, aironi, pavoncelle e alcune specie di rapaci.

Le date d'apertura

La Fondazione Roffredo Caetani ha pubblicato sul sito www.giardinodininfa.eu il calendario delle aperture per il 2024 con le informazioni per prenotare i biglietti d'ingresso.

Le visite sono in programma nei fine settimana e nelle festività del 1 maggio, 2 giugno e 15 agosto fino al 3 novembre; dal 19 luglio all'11 agosto - quando l' apertura comprenderà anche il venerdì - le visite sono previste soltanto al tramonto.

Come prenotare

I biglietti possono essere prenotati e acquistate esclusivamente online sul sito www.giardinodininfa.eu. Sul sito www.castellocaetanidisermoneta.it, invece, si potrà prenotare anche la visita al Castello Caetani di Sermoneta, distante pochi chilometri. «Questo è un anno particolare per la Fondazione Roffredo Caetani - spiega il presidente Massimo Amodio -. Saremo impegnati su moltissimi fronti e numerose attività che si svolgono normalmente nel Giardino di Ninfa troveranno sempre più spazio anche negli altri luoghi dei Caetani, in un unico grande programma che include iniziative di studio, ricerca, culturali e musicali». Riprenderà anche la stagione dei Parchi Letterari con le visite animate dagli attori della compagnia del Fellini di Pontinia, è stata confermata la partnership con la Scuola Holden e con il Campus Internazionale di Musica. Anche in collaborazione con la Fondazione Camillo Caetani si sta lavorando ai progetti per le summer school universitarie ospitate al Castello di Sermoneta e che interesseranno anche il Giardino di Ninfa.