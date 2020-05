Lazio, dolci ricordi per Correa: «Un anno fa il mio gol in finale di Coppa Italia. Un grande traguardo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Eravamo in un momento di difficoltà, ho visto Caicedo lanciare il pallone ed ho iniziato a correre con le ultime forze che mi rimanevano». Joaquin Correa ha ancora negli occhi e nella mente la finale di Coppa Italia vinta il 15 maggio 2019 contro l’Atalanta. «È passato un anno da quella giornata bellissima per tutti i laziali e per tutti noi che ci abbiamo messo tanto lavoro - svela alla radio ufficiale del club -. Siamo contenti di aver raggiunto un traguardo così importante per la storia della Lazio». Emozione e soddisfazione nelle parole dell’argentino che in meno di due stagioni con la maglia biancoceleste ha ottenuto già due trofei: il secondo è la Supercoppa italiana vinta contro la Juventus a dicembre. A Ryad non finì sul tabellino dei marcatori, mentre all’Olimpico siglò il 2-0 nel finale dopo il vantaggio di Milinkovic: «Sono arrivato sulla sfera prima di Freuler, poi mi sono sbrigato perché la difesa dell’Atalanta stava tornando - dichiara “El Tucu” -. Per fortuna il pallone è andato finire in porta. Terminata la partita, ho visto Leiva correre verso di me ed è stato bellissimo, ci siamo tutti abbracciati dopo tutte le sofferenze dell’anno. Ho festeggiato con la famiglia ed è stato fantastico». L’ex Siviglia, in attesa di novità sulla ripresa del campionato, continua ad allenarsi a Formello con un sogno nel cassetto: vincere il trofeo più importante, lo scudetto.