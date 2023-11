Lazio, Sarri stregato da Colpani: anche i biancocelesti si mettono in fila per il centrocampista del Monza

Mentre prosegue la prima settimana di pausa Nazionali, in casa Lazio si comincia a riflettere sul mercato. I primi mesi di questa stagione hanno dimostrato che la rosa biancoceleste può ancora essere migliorata, per questo a breve è previsto un vertice di aggiornamento tra Sarri e la dirigenza (di certo Fabiani e probabilmente anche lo stesso presidente Lotito). È presto per parlare di trattative, ma sicuramente c’è qualcosa da sistemare, soprattutto in fase offensiva.

Lazio, Sarri sulla fase offensiva: «Ci manca qualcosa»

Dopo il derby d’altronde Sarri non si è nascosto: «Abbiamo perso la capacità di saltare l’uomo creando superiorità numerica e pericolosità. Lo scorso anno avremmo vinto. Lo step ora è quello di andare a riempire l’area con più continuità e quantità in certi momenti. Felipe Anderson non ce l’ha per caratteristiche, così come Pedro. Zaccagni è migliorato, ma siamo indietro». La media di praticamente un gol a partita è uno dei fattori che finora spiega il ritardo di quattro punti dal quarto posto e per Sarri e il suo staff un’idea ci sarebbe per sistemare la situazione.

Anche Sarri si mette in fila per Colpani

Più che idea in realtà si tratta quasi di un sogno, visto che nel mirino dei biancocelesti è finito. Il talentuoso trequartista delha stregato tutti in questo inizio di 2023-24 con 6 gol segnati in 12 giornate die per questo in così poco tempo la sua valutazione è schizzata oltre i 20 milioni di euro, ma con tutto il resto della stagione davanti c’è da scommettere che il valore salirà ancora. Per caratteristiche Colpani sarebbe un profilo simile a, ma soprattutto per entrare a far parte della rosa di Sarri dovrebbe prendere il posto di un’altra pedina,su tutti visto lo scarso utilizzo. Per ora di certo c’è solo l’interesse dei biancocelesti, che così si aggiungono ae alcuni club esteri. Il rischio asta è già molto alto, ma da Formello sarebbero pronti ad aggiungerecome contropartita per arrivare alla richiesta del Monza. Per i prossimi sviluppi ci sarà tempo, ma per il "Flaco" c’è anche la Lazio.