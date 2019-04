Lazio, Caicedo è un talismano: ogni gol è una vittoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando segna lui, la Lazio vince sempre. Felice Caicedo è il talismano della Lazio. Chiedere a Roma, Genoa, Frosinone, Empoli, Marsiglia e Udinese, ultima vittima della “Pantere”. Sei reti e altrettante vittorie per l’ecuadoriano che si è guadagnato, partita dopo partita, la fiducia di Simone Inzaghi. Immobile è sempre in cima alle gerarchie del tecnico, ma Caicedo ha scalato posizioni. Non solo “vice Ciro”, ma anche partner dell’ex bomber del campionato in perenne ballottaggio con Correa. Insomma, dopo lo scorso anno, positivo nei numeri ma che aveva lasciato un po’ di amaro in bocca per il match point fallito alla penultima giornata di campionato, Felipe ha avuto la forza di rialzarsi.PROSSIMO MATCHIntanto, la squadra è tornata ad allenarsi. Radu e Marusic lavorano per rientrare con il Chievo Verona. Da valutare Correa, che non ha completato la seduta odierna, e Cataldi, rimasto a riposo, mentre Leiva, squalificato, sarà sicuramente assente.