Lazio, da Marcos Leonardo a Dovbyk: ecco i profili in corsa per rinforzare l'attacco

Non c’è solo il regista tra le priorità indicate da Sarri in vista della prossima stagione. Ancora prima del vertice basso del suo centrocampo, il Comandante vuole a tutti i costi una punta che possa dare il cambio a Immobile e allo stesso tempo crescere accanto a lui. L’identikit ormai è chiaro e la squadra di mercato composta da Fabiani, Picchioni (e Paratici con qualche movimento dall’esterno) sta lavorando in maniera tale da soddisfare Sarri entro il ritiro di Auronzo di Cadore.

Lazio, tra le priorità c’è un attaccante che si alterni con Immobile

Il vice Immobile è stato il tormentone dell’ultima stagione. Le 12 gare saltate da Ciro più altre quattro giocate con un minutaggio molto ridotto hanno rischiato di pesare tanto sul rendimento della squadra, che è comunque riuscita ad arrivare seconda in Serie A. Probabilmente in questa ottica è stato meglio essere usciti presto da Coppa Italia e Conference League, ma con la Champions la musica cambierà.

L’Europa stavolta non potrà essere snobbata, per questo motivo sarà opportuno avere a disposizione almeno un cambio di livello per ogni ruolo. La crescita prevista nel progetto del Comandante considera anche questo.

Da Marcos Leonardo a Dovbyk: iprofili in corsa per l’attacco

Non è un segreto che in cima alla lista dei profili da acquistare ci sia. Il centravanti delpiace molto e la Lazio si sarebbe mossa con un’offerta attorno ai 12 milioni di euro. La situazione del talento verdeoro è da tenere sotto controllo, ma attenzione anche ad. L’attaccante delsi sta mettendo in mostra con laall'Europeo di categoria e ha una valutazione tra i 10 e i 15 milioni. Loro due sono i profili più caldi. Resta comunque in corsa, ma ha un costo più alto.delva considerato, ma è un piano b.