Francesca Clapcich nella storia della vela: è la prima italiana a vincere l'Ocean Race con 11th hour

Francesca Clapcich entra nella storia di “The Ocean Race” con 11th Hour Racing. La velista triestina, olimpica a Londra 2012 nel Laser Radial e a Rio de Janeiro 2016 nel 49erFX, è la prima italiana a vincere la regata più lunga e impegnativa mondiale in equipaggio.

Festa grande all’arrivo di Genova, accolta con trofie al pesto e focaccia direttamente dal Sindaco Marco Bucci. Una vittoria sancita in mattinata dalla giuria di WorldSailing riunitasi per discutere il ricorso presentato dagli americani, messi fuori gioco a L’Aia in occasione della partenza dell’ultima tappa da una collisione con Guyot: quattro i punti di “compensazione” assegnati anche grazie all’immediatamente assunzione di colpa da parte dello skipper francese Benjamin Dutreux. Quattro punti decisivi per superare in classifica gli svizzeri di Holcim, con a bordo il navigatore Ambrogio Beccaria.



«È un’emozione incredibile, da italiana vincere in Italia una regata sognata sin da bambina è qualcosa che non si può descrivere né raccontare – racconta la Clapcich dopo la premiazione all’Ocean Live Park – La collisione in Olanda è stato un momento drammatico per il nostro team: abbiamo lavorato giorno e notte per riparare la barca ed essere qui per poter sabato disputare la In Port Race».

Prima italiana dopo 50 anni di The Ocean Race. «Non ci avrei mai sperato, spero di esser la prima e non l’ultima: mi auguro sia un incentivo per lo sviluppo della vela italiana oceanica, sarebbe bello non aspettare un altro mezzo secolo prima di festeggiare di nuovo».