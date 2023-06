Chi è Galtier, da possibile allenatore del Napoli all'arresto per razzismo: da calciatore ha giocato anche nel Monza

Manette per l'allenatore Christophe Galtier. Il tecnico francese, accostato nelle ultime settimane come successore del mister Luciano Spalletti (ex Napoli), è stato arrestato per «sospetti di discriminazione». Secondo l'agenzia France Press, Galtier è in custodia a Nizza con il figlio.dalle 8.45 di venerdì 30 giugno.

Galtier era stato accusato di insulti razzisti nei confronti dei giocatori del Nizza quando aveva allenato il club della Costa azzurra. A metà aprile era stata aperta un'indagine preliminare per sospetti di discriminazione basata su una presunta razza o affiliazione religiosa.

Chi è Christophe Galtier

Galtier ora è sempre più lontano da Parigi. Il tecnicno già stava per interrompere il suo contratto con il Pari Sain-Germain: la squadra parigina ha scelto Luis Enrique come preossimo tecnico.

Galtier è un ex giocatore, ora allenatore, nato a Marsiglia nel 1966. Da calciatore ha vestito diverse maglie francesi prima di approdare al Monza e di concludere la propria carriera al Liaoning, squadra cinese.

Appesi gli scarpini al chiodo il marsigliese non conclude la sua esperienza nel mondo del calcio, e decide d’intraprendere la carriera d’allenatore.

Per molti anni assume il ruolo di vice e lo svolge in maniera egregia, in questo periodo matura l’esperienza necessaria per spiccare il volo.

Nel 2009 il Saint-Etienne gli concede l’occasione di assumere la guida tecnica della squadra, Galtier accetta e inizia così la sua carriera da primo allenatore. Rimarrà seduto sulla stessa panchina per ben otto stagioni prima di trasferirsi al Lille.

#razzismo l’arresto di #Galtier l’allenatore del #PSG per sospetto di discriminazione, “non voglio neri in squadra”, dovrebbe far riflettere le autorità del calcio italiano che sottovalutano da sempre questa piaga. — sandro ruotolo (@sruotolo1) June 30, 2023

È qui che compie un vero e proprio miracolo sportivo vincendo il campionato di Ligue 1 e mettendosi alle spalle il PSG. Nel 2021 approda al Nizza ma ci rimane per una sola stagione, nel 2022 sarà proprio il club parigino ad assumerlo e all’ombra della Tour Eiffel vince nuovamente il campionato francese.