Galtier, arrestato l'allenatore del Psg: accusato di razzismo. Alla guida del Nizza disse: «Troppi neri e musulmani in squadra»

L'allenatore Christophe Galtier e suo figlio sono stati arrestati dalla polizia francese. I due sono stati presi in custodia nell'ambito di un'indagine per sospetta discriminazione razziale e religiosa. La notizia è stata diffusa dai media francesi. Galtier nella scorsa stagione ha guidato il Paris Saint Germain e, prima dell'annuncio di Rudi Garcia, era stato accostato al Napoli come possibile successore di Luciano Spalletti.

Chi è Galtier, da possibile allenatore del Napoli all'arresto per razzismo: da calciatore ha giocato anche nel Monza

Galtier arrestato: accusato di discriminazione razziale e religiosa

Le accuse si riferiscono a fatti accaduti quando Galtier era allenatore del Nizza, nella stagione 2021-2022. Il procuratore della città della Costa Azzurra, Xavier Bonhomme, ha dichiarato che il tecnico e il figlio sono in custodia presso la polizia giudiziaria di Nizza dalle 8.45.

Qualche mese fa il quotidiano "Le Parisien" ha rivelato il contenuto di una mail tra i dirigenti del club, in cui si parlava di alcune affermazioni di Galtier che, in un incontro con il proprietario Brailsford, avrebbe fatto: «Considerando la realtà della squadra non possiamo avere così tanti neri e musulmani nella squadra».