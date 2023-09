Lazio-Atletico Madrid, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Sedici anni dopo l'Olimpico, sponda Lazio, riapre le porte alla Champions League. No, non ci stiamo sbagliando, perché l'ultima edizione i biancocelesti l'hanno giocata a porte chiuse per via del Covid. Silenzio irreale e tifosi sul divano. Adesso è tutto diverso. «Abbiamo lottato a lungo per essere qui» ha detto Maurizio Sarri ieri in conferenza stampa. E ha ragione. Il calendario ha voluto che a bagnare questo ritorno fosse un grande ex, quel Simeone che siede da parecchi anni sulla panchina dell'Atletico Madrid e che stasera cercherà di rendere amaro il debutto a Luis Alberto e soci. «A Roma gli anni più belli della mia carriera» è stato il commento del Cholo che probabilmente staserà si emozionerà. Ballottaggio Patric-Casale per il Comandante, mentre Rovella e Vecino insiano Cataldi, anche se al momento quest'ultimo rimane il favorito. Il tecnico argentino dall'altra parte, vista anche l'assenza di Depay, si affiderà a Griezmann-Morata davanti. Si parte alle 21. Arbitra Vincin.

Lazio-Atletico Madrid, probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Savic, Gimenez, Hermoso, Lino; Llorente, Barrios, Saul; Griezmann, Morata.

All.: Simeone.

Dove vedere Lazio-Atletico Madrid in tv e in streaming

La partita Lazio-Atletico Madrid si gioca stasera, martedì 19 settembre alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma. Il match si potrà seguire in diretta tv in chiaro su Canale 5. La partita si potrà vedere anche su Sky Sport, che ha i diritti della Champions League e anche in streaming attraverso l'applicazione Sky Go oppure su Now Tv.