Milan, contro il Newcastle è solo 0-0: ansia per gli infortuni di Loftus-Cheek e Maignan

Non è stata una bella serata quella del Milan. Archiviato il derby contro l’Inter (5-1), i rossoneri pareggiano 0-0 con il Newcastle – nonostante le tantissime occasioni create – ma rischiano di perdere sia Loftus-Cheek sia Maignan. Il centrocampista inglese si è fermato dopo essersi toccato la gamba destra e ha chiesto il cambio (al suo posto Musah), mentre a 10’ dalla fine ha alzato bandiera bianca il portiere francese, che già nelle due stagioni passate si è sempre fermato per problemi muscolari. Al di là dei due ko, il Milan torna a casa con l’amaro in bocca. Crea tanto, ma non trova il gol e alla fine si deve accontentare di un pareggio nella notte del ritorno a San Siro di Tonali, applauditissimo.

Il Diavolo gioca un buon primo tempo e sfiora il vantaggio già al 13’ con una doppia chance: tiro di Pobega respinto da Pope, l’azione continua e la palla arriva in area, Chukwueze va di testa ma il portiere del Newcastle para ancora. Ripetendosi poi su Giroud, Krunic e Theo Hernandez nel giro di sei minuti. In sostanza, non è il Milan opaco e spaurito visto nel derby. Anzi, non si arrende mai, cercando di sfruttare la fascia sinistra, che è poi la sua arma in più. Ed è da quella corsia che arriva un buon pallone a Giroud, ma il francese manda sul fondo. È un Milan che continua a crederci, ma Rafael Leao – bravissimo a farsi strada nell’area inglese saltando tre avversari – manda tutto all’aria cercando di colpire di tacco, invece di provare una conclusione semplice. Si arriva così all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa i rossoneri ci provano ancora con Reijnders e Rafael Leao.

Poi perdono Loftus-Cheek e Maignan ed è Sportiello a dire di no al tiro di Longstaff.