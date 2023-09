Lazio-Atletico Madrid, le probabili scelte: Kamada verso la conferma, Patric spera. Griezmann davanti con Morata

Ultimata anche la rifinitura in ottica Atletico Madrid, ora in casa Lazio è tutto pronto per l’esordio in Champions League. Contro i Colchoneros Sarri pretenderà una reazione importante, senza però riflettere troppo sul momento difficile. «Meglio pensare partita per partita, perciò dobbiamo fare risultato per partire al meglio nel girone» ha detto in conferenza stampa il tecnico, che in vista del big match sta riflettendo su alcuni cambi rispetto alla gara giocata allo Stadium.

Lazio, le probabili scelte di Sarri in ottica Atletico Madrid

In base a quanto emerso dalle prove tattiche svolte ieri a Formello, Sarri ha ancora alcuni dubbi in ottica Atletico. Tra i pali del suo 4-3-3 ci sarà il solito Provedel. In difesa procedono verso una conferma Marusic, Romagnoli e Hysaj, mentre Casale è insidiato fortemente da Patric. A centrocampo quello che rischia di più è Cataldi, con Rovella che scalpita alle sue spalle, mentre Kamada è sempre tallonato da Guendouzi. L’unica certezza è il solito Luis Alberto. L’attacco infine sembra essere l’unico reparto che non subirà cambi con Immobile coadiuvato da Felipe Anderson e Zaccagni.

Atletico Madrid, Simeone senza sei calciatori

A differenza di Sarri, Simeone avrà le scelte forzate visto che non ha a disposizione per infortunio Soyuncu, Reinildo, De Paul, Koke, Lemar e Depay. Tra i pali del suo 5-3-2 ci sarà Oblak. Il ballottaggio in difesa è a sinistra tra Lino, Riquelme e Galan. Gli altri posti invece dovrebbero essere occupati da Molina, Savic, Gimenez ed Hermoso. A centrocampo spazio a Llorente, Barrios e Saul, mentre davanti toccherà ancora alla coppia Griezmann-Morata.

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: -

Diffidati: -

Squalificati: -

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak; Molina, Savic, Gimenez, Hermoso, Lino; Llorente, Barrios, Saul; Griezmann, Morata. All.: Simeone.

Indisponibili: Soyuncu, Reinildo, De Paul, Koke, Lemar, Depay.

Diffidati: -

Squalificati: -