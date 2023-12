Lazio, si avvicina l'Atletico Madrid: Vecino intravede una maglia dal 1', attesa per Patric

I risultati del weekend di Serie A aumentano il rammarico in casa Lazio per il pareggio col Verona. Considerando solo la sfida del Bentegodi e quella con la Salernitana, facendo il proprio dovere i biancocelesti si sarebbero ritrovati addirittura da soli al quarto posto, a differenza dell'attuale nona posizione che rende la rincorsa Champions ancora complicata. Adesso, però, l'obiettivo è resettare i malumori del campionato, perché dopodomani al Wanda Metropolitano ci sarà la grande occasione di puntare addirittura al primo posto del gruppo E contro l'Atletico Madrid.

Lazio, Verona ancora amaro (1-1). Henry risponde a Zaccagni: quarta rimonta subita dai biancocelesti

Lazio ancora senza Romagnoli e Isaksen

L'Europa può essere un salvagente. Sarri lo sa, e per questo dalle prove tattiche di oggi pomeriggio comincerà a premere sull'approccio dei suoi giocatori. In base a quanto visto al Bentegodi, il tecnico ovviamente non avrà sicuramente a disposizione Isaksen. L'esterno danese nel suo momento migliore è stato costretto a fermarsi per una lieve distrazione al retto femorale della coscia sinistra. Proverà a rientrare con l'Empoli, ma ad oggi è più probabile che ce la faccia con il Frosinone. Salvo colpi di scena, non ci sarà nemmeno Romagnoli. Il centrale ha però avuto il via libera per ricominciare a correre, mettendo nel mirino il big match con l'Inter.

Sarri attende novità da Patric: le possibili scelte per l'Atletico

L'unico che Sarri proverà a recuperare è Patric. Lo spagnolo ha saltato la gara col Verona a causa di una contrattura al polpaccio destro dalla quale il tecnico spera che riesca a rientrare entro mercoledì. In tal caso si rivedrebbe la classica difesa delle ultime partite con Lazzari, Gila e Marusic, ovviamente tutti davanti a Provedel. A centrocampo dopo le scuse sembra essere arrivato il momento di Vecino in cabina di regia con Luis Alberto e uno tra Guendouzi e Kamada ai suoi lati. Davanti il dubbio sarà per la punta centrale visto che il ballottaggio tra Immobile e Castellanos è aperto, mentre sulle fasce dovrebbero rivedersi Felipe Anderson e Zaccagni.