Napoli-Braga: quando e dove vederla, probabili formazioni e cosa deve fare la squadra di Mazzarri per qualificarsi

Torna la Champions League. In occasione dell'ultima partita dei gironi, il Napoli è pronto ad affrontare al Maradona il Braga, in una partita che varrà l'accesso agli ottavi della competizione organizzata dalla UEFA. Per qualificarsi, la squadra di Walter Mazzarri dovrà battere, pareggiare o perdere con un goal di scarto contro la formazione portoghese. Appuntamento quindi domani, martedì 12 dicembre, alle 21.00. Scopriamo ora le formazioni e dove vedere la partita.

