Inter-Real Sociedad: quando e dove vederla, probabili formazioni e cosa cambia per i sorteggi il primo o il secondo posto nei gironi

Torna la Champions League. In occasione dell'ultima partita dei gironi, l'Inter di Simone Inzaghi è pronta ad affontare a San Siro il Real Sociedad, in una partità che deciderà il primo posto del Gruppo D. Entrambe già qualificate, le due squadre si giocheranno quindi il tutto per tutto per conquistare la vetta del girone. Appuntamento quindi domani, martedì 12 dicembre, alle 21.00. Scopriamo ora le formazioni e dove vedere la partita.

