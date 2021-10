Lazio, Acerbi va avanti: «Peccato per il pari, ma ora le idee di Sarri sono dentro di noi»

Sabato 30 Ottobre 2021, 17:54

«Siamo delusi per il pareggio in extremis, ma c'è più la gioia per la partita che abbiamo fatto, le idee di Sarri ci stanno entrando dentro». Non ha dubbi il difensore della Lazio Francesco Acerbi che è deluso per il risultato con il pareggio arrivato nel recupero, ma prevale la soddisfazione per la prestazione che la squadra ha avuto contro un'altra di pari livello. In quattro confronti diretti, la Lazio ne ha vinti tre e pareggiato uno, meglio di così è difficile fare per una squadra che arrivava da una crisi di risultati e prestazioni. «Non so perchè riuscivamo a giocare con questa intensità solo nei big match, forse perché quelle sono partite che si preparano da sole, le altre devi avere quella voglia e determinazione che forse un po' è venuta a mancare, ma stiamo lavorando su dei concetti, oggi era la prova di maturità e secondo me l'abbiamo superata alla grande». Acerbi non dimentica le figuracce con Bologna e Verona, anzia le prende come esempio per fare meglio le successive partite: «Nelle ultime trasferte abbiamo perso male per questioni di approccio, ma oggi gran bella prestazione contro una squadra forte. E' più una fatica più mentale che fisica, quando c'è un cambiamento aumenta tutto anche la pressione si fa sentire, ma oggi abbiamo giocato come nel derby e come con la Fiorentina, la voglia di tenere la palla scoperta, con la fase difensiva fartta davvero bene, dobbiamo migliorare ma siamo sulla strada buona».