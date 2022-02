Acerbi rientra in gruppo, cresce l'attesa per Immobile. Esami alla caviglia per Pedro

È una Lazio che riparte subito dopo il pareggio di Udine. I biancocelesti sono attesi dal ritorno contro il Porto che come detto da Cataldi nel post partita della Dacia Arena: «Sarà una finale e come tale spero in un Olimpico in fiamme». Ci spera anche Sarri che ieri insieme ai suoi calciatori ha ringraziato i tifosi presenti. Questi ultimi attendono novità dalla società per la messa in vendita di ulteriori biglietti dopo l’ufficialità del passaggio al 75% della capienza. Al momento si procede verso le 20mila presenze.

Lazio, Acerbi presente nell'allenamento di ripresa a Formello

In attesa del fischio d’inizio di giovedì, prima bisognerà preparare la sfida. Stamani è andata in scena la classica seduta di ripresa post gara. Tutti i titolari della Dacia Arena più Cabral entrato al 24’ si sono allenati in palestra. L’unico a vedersi in campo è stato Basic. Per il centrocampista croato lavoro differenziato con scarpe da ginnastica. L’emergenza di Udine sarà solo un ricordo per Sarri (oggi rimasto nelle strutture interne di Formello). Il suo staff ha infatti avuto a disposizione sul manto erboso del Fersini gli squalificati Leiva e Luis Alberto, ma soprattutto Acerbi. Dopo un mese e mezzo il difensore è tornato in gruppo. Reduce da una ricaduta al flessore della coscia sinistra, il centrale ora è a totale disposizione. Oggi ha svolto quasi tutta la seduta con il resto dei compagni saltando solamente il lavoro atletico finale. In base ai prossimi due allenamenti Sarri deciderà se schierarlo o meno col Porto. Gli assenti di ieri sera alla Dacia Arena ai quali si sono uniti il subentrato André Anderson e appunto Acerbi hanno svolto un mix tra lavoro atletico e tecnico.

Attesa per Immobile mentre Pedro effettua gli accertamenti alla caviglia sinistra

Assente ovviamente Pedro, reduce dall’infortunio alla caviglia sinistra. Il canario in tarda mattinata si è recato presso la clinica Paideia per valutare il motivo dello stop di Udine. Non dovrebbero essere interessati i legamenti, ma l'eventuale conferma arriverà dall'esito dell'esame strumentale. Prosegue il percorso di recupero di Lazzari, reduce da uno stiramento di secondo grado al flessore della coscia destra. L’obiettivo è metterlo a disposizione di Sarri entro metà marzo. Infine si attendono novità su Immobile. Il bomber biancoceleste fresco 32enne, sta meglio e scalpita per tornare in gruppo. Sarri lo aspetta a braccia aperte.