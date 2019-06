La Roma Primavera asfaltata dall'Inter (3-0): giallorossi eliminati

La Roma termina la sua corsa verso la finale del campionato Primavera con un secco 3 a 0 rimediato dall’Inter sul terreno di gioco dello stadio Ezio Ricci di Sassuolo. Gli uomini di Madonna si sono portati in vantaggio al 22’ grazie a un calcio di rigore realizzato da Colidio cinturato in area da Semeraro. La Roma prova a reagire cercando il pareggio, ma senza successo. Gli uomini di Alberto De Rossi alla fine della ripresa hanno accusato caldo e stanchezza lasciando spazio a nerazzurri che all’80’ hanno segnato il 2 a 0 con Esposito, autore anche del terzo gol su rigore. La Roma ha chiuso anche in dieci proprio con l’espulsione di Cargnelutti. Ultimo aggiornamento: 20:09





