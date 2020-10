La Roma esce dall'isolamento: via al nuovo protocollo previsto della Asl. Nuovi tamponi tutti negativi

La Roma esce dalla bolla (una precauzione che il club si era auto-impostosto) e aderisce al protocollo della Asl che prevede un isolamento domiciliare ed esclusivamente il tragitto casa-lavoro-casa. Questa mattina, al rientro dalla trasferta di Europa League, tutti i tesserati della prima squadra si sono sottoposti al tampone che è risultato negativo.

Si sono resi necessari altri test dopo che Gianluca Mancini è risultato positivo al Covid-19, il difensore, che non ha partecipato alla gara contro lo Young Boys perché squalificato, è sottoposto a quarantena come annunciato da lui stesso su Instagram: «Sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e Forza Roma!».

