La Lazio risponde a Mancini: «Lazzari e Zaccagni infortunati». E spunta il bollettino medico

Arrivano delucidazioni direttamente dalla Lazio sulle condizioni fisiche di Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni. I due calciatori hanno appena lasciato il ritiro dell’Italia. Finora Mancini aveva utilizzato solamente il terzino nel secondo tempo della Finalissima Conmebol-Uefa contro l’Argentina, match per il quale l’esterno non figurava nemmeno tra i convocati. Salteranno perciò gli impegni di Nations League contro Germania (due partite), Inghilterra e Ungheria. Un forfait improvviso quello dei due giocatori biancocelesti che aveva sorpreso lo stesso ct: «Mi sembrava stessero bene ma loro mi hanno detto ieri di avere problemi e li abbiamo mandati a casa». Per fugare qualsiasi dubbio, in mattinata è arrivato il comunicato ufficiale della Lazio: «Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che i calciatori Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni, durante gli ultimi allenamenti effettuati con la Nazionale presso il centro tecnico di Coverciano, hanno avvertito riacutizzazioni di problemi cronici preesistenti. Per tali motivi saranno sottoposti nei prossimi giorni a controlli clinici e ad eventuali esami strumentali».

