Inghilterra, Kane: «Quando smetto con il calcio vorrei fare il kicker in NFL»

L'attaccante dell'Inghilterra Harry Kane dice che potrebbe diventare un kicker nella NFL quando avrà chiuso con il calcio. Il bomber del Tottenham, tra i protagonisti della Coppa del Mondo della scorsa estate, crede di avere la possibilità di giocare nel football americano. «È vero», ha detto il 26enne in un'intervista ad Espn. «È qualcosa che tra 10 o 12 anni voglio assolutamente provare», ha detto Kane a cui piacerebbe essere ricordato come un grande sportivo, non solo un calciatore. «Torna a quel discorso di essere il migliore», ha aggiunto. «Se giochi in Premier League e nella Coppa del Mondo e poi giochi nella NFL...allora saresti considerato uno dei più grandi sportivi di sempre?». Kane, ha anche detto che potrebbe giocare una stagione o due a calcio nella MLS prima di dirigersi verso la NFL. L'attaccante ha anche raccontato di essere diventato amico del quarterback dei New England Patriots Tom Brady, dopo essere stato invitato alla festa della squadra dopo la vittoria del Superbowl. «Siamo diventati amici (attraverso i social media) ma non ci siamo mai incontrati», ha detto Kane. «Era un pò strano, non ero mai stato un fan di nessuna squadra da quando ero giovane e sostenevo il Tottenham», ha detto Kane che potrebbe identificarsi con Brady. «Ho iniziato a guardarlo su YouTube», ha spiegato. «Abbiamo avuto un percorso simile che è stato messo in dubbio quando eravamo più giovani, forse non essendo i migliori atleti da bambini». L'attaccante inglese ha dichiarato di essere stato ispirato dagli sforzi di Brady. «Non molte persone pensavano che sarebbe diventato così bravo, o addirittura giocare nella NFL, e ha continuato fino a diventare il migliore di sempre», ha detto. «In quel momento, mi ha dato una vera spinta per dire, guarda, tutto è possibile, se si ha quella fiducia in se stessi e quella spinta e quella fame, puoi fare tutto».

